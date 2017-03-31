？？？？今年以來，港股「漲」聲不斷，滬港深基金業績也趁勢一路走高。不少基金公司借港股「東風」，紛紛加大了滬港深主題基金的布局力度。據悉，浦銀安盛旗下新品——浦銀安盛中證銳聯滬港深基本面100指數證券投資基金（LOF）正在發行，該基金為全市場首只滬港深跨市場基本面指數基金，被動跟蹤中證銳聯滬港深基本面100指數，投資者可通過浦發銀行等各大銀行、券商等代銷機構及浦銀安盛基金官方直銷平台進行認購。