新華社安卡拉3月31日電（記者秦彥洋 施春）美國國務卿蒂勒森30日對土耳其進行其上任后首次訪問，分別會見了土耳其總統埃爾多安、總理耶爾德勒姆及外長恰武什奧盧，雙方重點討論了合作打擊恐怖主義、引渡定居美國的宗教人士居倫等議題。

據土耳其阿納多盧通訊社報導，埃爾多安同蒂勒森討論了在伊拉克和敘利亞清剿極端組織「伊斯蘭國」的行動，並強調在打擊恐怖主義時與「合法」行動者合作的重要性。埃爾多安還向蒂勒森重申了從美國引渡居倫的要求。

恰武什奧盧在會談后的記者會上說，奧巴馬政府時期的土美關係存在兩大問題，一是美國對敘利亞庫爾德「民主聯盟黨」提供支持，二是居倫遲遲未能從美國引渡回土耳其。他期待特朗普政府時期兩國能實現更好合作。

他強調，美國尋求與「民主聯盟黨」的合作是「錯誤且不現實」的，將會給未來的敘利亞帶來更多風險，土方期待美國在合作打擊敘極端分子等問題上「邁出正確步伐」。

蒂勒森在記者會上說，他此次訪問土耳其有三個目標，即擊敗「伊斯蘭國」、維護地區穩定和增進雙邊經濟聯繫。他說，在敘利亞戰場上，美土雙方打擊「伊斯蘭國」的決心沒有「間隙」，土耳其是美維護地區穩定的重要盟友。

但當被問及在收復「伊斯蘭國」大本營、敘北部重鎮拉卡的戰役中，「民主聯盟黨」將扮演何種角色時，蒂勒森並未直接回應，而是承認美國面臨「困難的選擇」。

蒂勒森還說，敘利亞總統巴沙爾·阿薩德的命運將由敘利亞人民決定。

在敘利亞戰場上，美土兩國在對待庫爾德武裝的立場上存在分歧。美國視庫爾德「民主聯盟黨」為打擊極端組織「伊斯蘭國」的重要力量，但土耳其認為他們是土國內反政府組織庫爾德工人黨在敘利亞的分支，其活動會影響土耳其國內穩定和國土安全。

土耳其方面一直指認居倫是去年7月土耳其未遂政變的幕後主使，要求美方將其引渡回土耳其，但遭回絕。