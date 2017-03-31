川習會前籲美合作 陸：無意貶值利出口中央社 (2017-03-31 14:12)
（中央社北京2017年3月31日綜合外電報導）中國大陸國家主席習近平下週首度與美國總統川普會談前，醞釀著緊張氣氛。大陸呼籲美國共同化解雙方貿易摩擦，並表示北京當局無意讓人民幣貶值刺激出口。
路透社報導，川普下週將在他的佛羅里達州馬阿拉哥（Mar-a-Lago）度假村與習近平會談。川普昨天推文說，美國不能再承受龐大貿易赤字及工作機會流失，還說這場會談將「非常困難」，似乎定調「川習會」將有緊繃局面。
身為世界兩大經濟體領袖的川普和習近平預定4月6日和7日會談，為川普1月20日上任以來首度會面。這場備受矚目的會談也料將出現雙方對北韓問題和大陸南海戰略雄心的歧見。
大陸外交部副部長鄭澤光承認有貿易失衡，但表示這主要是由於他們經濟結構不同，並指出大陸服務業有貿易逆差。
鄭澤光在針對川習會的記者會上表示，大陸不會刻意追求貿易順差，也無意透過貨幣競爭性貶值刺激出口，「這不是我們的政策」。
鄭澤光表示，大陸追求經濟改革的同時，國內消費將增加，有助提高對外國商品和服務的需求，包括美國商品和服務。
他說：「這也有助於改善中美之間貿易不平衡。」
鄭澤光說，大陸在美國的投資也在增加中，持續創造更多就業機會，還說北京當局願與華府共同促進雙方貿易平衡。
他說，貿易不平衡可以透過增進合作化解，並敦促華府解除民用技術產品出口到大陸的限制，並為大陸在美投資創造更佳環境。（譯者：中央社盧映孜）
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