（中央社台北31日電）中國大陸上海警方今天公布，一名外籍男子29日在當地被人用刀片劃傷，嫌疑人有精神病。但法國駐北京使館先前表示，外籍男子是法國公民且受重傷。在旅法華人遭警擊斃後，此案引發關注。



上海市公安局徐匯分局官方微博中午發文說，29日下午1時40分左右，分局獲報徐匯區永嘉路、嘉善路口有一名外籍男子受傷。當晚7時5分左右，警方循線逮捕茅姓男性嫌疑人。



這則微博說，經調查，27歲的茅姓嫌疑人「獨自一人用小刀片將被害人劃傷」。警方正進一步調查本案。



上海警方公布的案情，與法國駐北京大使館30日在官網發表的聲明略有出入。



這篇聲明指出，一名法國公民29日在上海被人「刺成重傷」。事發時，行兇者在一名中國大陸同夥的幫助下逃逸。而有消息指出，行兇者已經被逮捕。



旅居巴黎的中國大陸公民劉少堯26日在住所遭上門的法國警察開槍打死，引發當地亞裔社群連日抗議，期間爆發警民衝突，有35名華人在衝突中被捕。巴黎警方28日公布，3名涉案員警已被停職調查。



法國駐北京大使館呼籲在中國大陸的法國公民提高警覺，提醒中國大陸保障境內法國民眾的安全，並說這是法國政府的「優先要務」。1060331