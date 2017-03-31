法國人在上海遇襲 警稱嫌犯有精神病中央社 (2017-03-31 13:56)
（中央社台北31日電）中國大陸上海警方今天公布，一名外籍男子29日在當地被人用刀片劃傷，嫌疑人有精神病。但法國駐北京使館先前表示，外籍男子是法國公民且受重傷。在旅法華人遭警擊斃後，此案引發關注。
上海市公安局徐匯分局官方微博中午發文說，29日下午1時40分左右，分局獲報徐匯區永嘉路、嘉善路口有一名外籍男子受傷。當晚7時5分左右，警方循線逮捕茅姓男性嫌疑人。
這則微博說，經調查，27歲的茅姓嫌疑人「獨自一人用小刀片將被害人劃傷」。警方正進一步調查本案。
上海警方公布的案情，與法國駐北京大使館30日在官網發表的聲明略有出入。
這篇聲明指出，一名法國公民29日在上海被人「刺成重傷」。事發時，行兇者在一名中國大陸同夥的幫助下逃逸。而有消息指出，行兇者已經被逮捕。
旅居巴黎的中國大陸公民劉少堯26日在住所遭上門的法國警察開槍打死，引發當地亞裔社群連日抗議，期間爆發警民衝突，有35名華人在衝突中被捕。巴黎警方28日公布，3名涉案員警已被停職調查。
法國駐北京大使館呼籲在中國大陸的法國公民提高警覺，提醒中國大陸保障境內法國民眾的安全，並說這是法國政府的「優先要務」。1060331
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