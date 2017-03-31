布萊德彼特暴瘦判若兩人 聽悲歌療情傷中央社 (2017-03-31 13:50)
（中央社洛杉磯30日綜合外電報導）好萊塢男星布萊德彼特（Brad Pitt）昨天走在洛杉磯街頭，被狗仔拍到他骨瘦如柴的憔悴模樣。有消息人士爆料，他會邊聽悲歌邊進行創作。
英國「每日郵報」網站（MailOnline）報導，照片中可以看到53歲的布萊德彼特剪新髮型，身穿黑色飛行夾克、白色T恤、藍色牛仔褲和麂皮的雀兒喜靴。
他近幾個月將自己閉關在洛杉磯一家藝術工作室中，在英國藝術家好友豪希戈（Thomas Houseago）指導下，創作一座雕像，療癒與安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）離婚後破碎的心。
布萊德彼特本週來到他的創意藏身處，照片中可以看到這名「最性感男星」排行榜常客與先前的形貌相比，簡直判若兩人。
看來他與41歲的安潔莉娜裘莉為了打離婚官司撕破臉，影響到他的健康。
「每日郵報」這個月初獨家披露，布萊德彼特1天最多花15個小時在工作室，一邊工作一邊聽著悲歌直到隔天清晨。
布萊德彼特1月8日驚喜現身金球獎頒獎典禮，但身為奧斯卡最佳影片「月光下的藍色男孩」（Moonlight）製作人之一的他卻缺席奧斯卡。
根據知情人士，布萊德彼特在奧斯卡頒獎典禮當天待在工作室中，之後有看電視轉播。
布萊德彼特通常早上會開車或騎機車到豪希戈位於洛杉磯的工作室，展開他與豪希戈合作的創作計畫。
1名消息人士表示：「他會花一整晚時間一邊創作藝術，一邊聽著抒情歌。」
「每個人都知道跟他個人發生的事情有關，但沒有人會刻意提起。他很安靜，非常謙虛，學習速度很快。」（譯者：中央社陳昱婷）1060331
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
大靠墊．Imager 靠墊．記憶靠墊．三角 靠墊．護腰靠墊．SANRIO 靠墊．後靠墊組．DUYAN 靠墊．按摩靠墊．Lisan-OA 雙寶坐靠墊．沙發靠墊．床頭靠墊．elmo 靠墊．many 靠墊．Sesame 靠墊．LooCa 靠墊．感溫釋壓記憶靠墊．彼得兔 乳膠靠墊．光陽 靠墊．腰靠墊．CJGIFT 靠墊．KYMCO 靠墊．樂雅 靠墊．三角靠墊．熊大 靠墊．uno 靠墊．alphax 靠墊．靠墊．Jimmy 靠墊．坐墊 靠墊
「大力女都奉順」劇照公開 朴寶英朴炯植圖書館約會【Wow!NEWS新聞網】
洪榮宏夢見豬哥亮 無法探視只能潛心祈禱【NOWnews今日新聞】
吳宗憲開罵即獲回應 高鐵Wi-Fi建置進度超前【NOWnews今日新聞】
崔小萍追思禮拜 孫越帶領禱告【中央社】
湯姆克魯斯操吐「湯女郎」 狂舉惹怨氣【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》