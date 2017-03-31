大陸華為科技表示，雖然去年銷售額比前一年增長了百分之32，但公司獲利只增加了百分之0.4，因為公司在研發及市場行銷上的花費大增。



華為今天表示，公司去年的銷售收入達5千216億人民幣，其中消費產品包括手機的銷售增加了百分之44，娛樂及網路業務也有相當強勁的成長，不過，公司在研發上，增加了百分之28的支出，在市場行銷也增加了百分之38.8的花費，因此銷售上的獲利剛好填補了研發行銷方面的支出，導致獲利只有微幅成長。



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