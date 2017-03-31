[環球網報導 實習記者 李姍嵐]據俄新社3月31日報導，俄羅斯聯邦安全會議新聞處於當地時間3月30日宣布，將於本月31日在莫斯科主持召開關於切實保障俄國家安全的科學實踐會議。

新聞處指出，本次會議將於俄聯邦安全會議成立25周年前夕舉行，與會成員包括俄聯邦安全會議秘書尼古拉？帕特魯舍夫、安全會議科學理事會成員、俄國家幾大部及主要機關代表、高等院校、科研機構及團體負責人。

根據俄聯邦安全會議定義，國家安全包括國防、俄聯邦憲法及法律規定的所有方面，國家、社會、信息、生態、經濟、交通、能源及人身安全問題在這其中占首要地位。

俄羅斯聯邦安全會議由總統令於1992年6月3日宣布成立。根據《俄羅斯聯邦安全會議條例》提供的標準定義，安全會議是「憲法規定的諮詢機關」，為俄總統起草有關安全問題的決議，包括國家安全、公共安全、生態安全、個人安全，在保障個人、社會和國家重要利益免遭內外威脅方面奉行全國統一政策問題的決議。