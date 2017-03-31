加拿大多倫多將出台房屋空置稅 抑制房產投機北京新浪網 (2017-03-31 13:30)
[環球網綜合報導]據台灣「中央社」3月30日報導，加拿大安大略省省政府和多倫多市政府為了抑制房價狂飆，正考慮徵收房屋空置稅。據報導，多倫多市政府29日與房地產業者、銀行及企業界專家舉行圓桌會議，探究多倫多房市供需明顯失調的現況。
多倫多市長庄德利（John Tory）表示，據人口普查結果顯示，多倫多閑置空房屋約有6.5萬戶。政府將通過水電瓦斯用量等信息查看這些房屋是否真的是長期閑置還是只是房屋主短期出遊，「我們希望空房屋能夠上市讓人擁有或租賃使用」。
庄德利沒有談到房屋空置稅的利率會有多高，他也不認為徵收空房屋稅是在懲罰投資者。他說，「在真實世界中，房地產是拿來住人的。」
報導說，多倫多房價飆漲，一般認為原因之一是市場太投機之故，徵收空房屋稅可以扼止炒房投機問題，也可以讓市場上有更多出租房屋。
溫哥華2017年1月起已開徵稅率為1%的房屋空置稅，每100萬加元（約合人民幣517萬元）閑置房產需繳稅1萬加元。每年至少有半年沒有房屋主人或房屋所有者的家人、或沒有租客入住的房產，必須繳納空置稅。
溫哥華2016年8月也率先開徵15%的海外買家稅，不斷狂漲的溫哥華房市因此受到很大衝擊。多倫多在安大略省政府表態支持下，目前也正研究是否向非加拿大居民徵收海外買家稅。
多倫多民意調查顯示，超過半數受訪者支持開徵海外買家稅，支持開徵空置稅的超過4成。
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