中新網3月31日電 據日媒報導，東京電力公司福島第一核電站發生事故后，日本政府面向福島縣內發佈的疏散避難指令將從本月31日起兩天內全部被解除，但不包括核電站所在的地區和返鄉困難的地區。

據報導，在面向福島縣內發佈的疏散避難指令中，日本政府當地時間31日凌晨零時，解除了針對川俁町、浪江町和飯館村一部分地區發出的疏散避難指令。此後，將於4月1日凌晨零時也解除對富岡町一部分地區發出的疏散避難指令。

至此，在日本政府向福島縣內11個市町村發出的疏散避難指令中，除福島第一核電站所在的雙葉町和大熊町的全部區域以及原則上禁止進入的返鄉困難地區外，所有疏散避難指令都將被解除。

日本內閣官房長官菅義偉30日在記者會上說：「疏散避難指令覆蓋的人口人數和地區面積已經比最初發佈指令時大約減少了70%。當地面向復興重建將邁出新的一步。」

據悉，日本政府今後將在解除疏散避難指令的地區，完善煤氣和電力等基礎設施的建設，並吸引企業向當地進行投資，以期積極創造就業崗位。