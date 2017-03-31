▲吳姍儒（右）與老爸合資的燒餅店開幕，意外發現她好友「毛帽男」站遠處觀看。（圖／記者林調遜、陳雅蘭攝，2017.3.31）

吳宗憲與女兒吳姍儒31日燒餅店開幕，演藝圈眾多好友到場相挺，不過因為場地太小受限，惹得路過行車相當不滿狂按喇叭，其中也意外發現吳姍儒的緋聞男友「毛帽男」混入人群，站在遠處默默觀望。

吳姍儒著手籌備此店有三個月，對於當藝人又要兼顧老闆一職相當疲累，稱時間常不夠用，而現場人群眾多，媒體也意外發現她的緋聞男友「毛帽男」現身其中，他戴著口罩低調躲在遠方觀看，不過問起吳姍儒有無約他前來？她回：「我不知道誒，我朋友都在這桌啊，他只是經過吧，我不知道他會來」，也說還沒給對方嚐過味道。

▲吳宗憲（右）與吳姍儒燒餅店開幕。（圖／記者林調遜攝，2017.3.31）

吳宗憲演藝圈好友曹西平、沈玉琳、LULU、辛龍、郭子乾、陳漢典等人也前來相挺，辛龍甚至笑虧問：「有位朋友中了兩億，能不能投資合作？」立刻被打槍，不過此店真正老闆是女兒，吳宗憲也只投資三分之一而已。

▲演藝圈眾多好友到場挺吳宗憲（中）吳姍儒。（圖／記者林調遜攝，2017.3.31）