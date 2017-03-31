（中央社記者張謙香港31日電）據中共軍方媒體報導，共軍1名工匠可以用高速旋轉的鑽頭在1個雞蛋殼的表面鑽上100多個1公釐（mm）小孔，而雞蛋內膜完好無損。



解放軍報今天報導，這名工匠是解放軍5713廠的鉗工師傅、非標研製部主管王召平。



據報導，王召平過去為了成為鑽孔行家，曾從菜市場上買來許多生雞蛋練習鑽孔。



由於蛋殼沒有韌性非常脆，剛開始把握不好力道，高速旋轉的鑽頭一接觸雞蛋，蛋殼就破。但他一點點摸索技巧，終於練成在雞蛋上打孔的絕活。



報導表示，王召平曾把這手絕活用在裝備修理上。1060331