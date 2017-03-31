陸工匠絕活 蛋殼鑽上百個1公釐小孔中央社 (2017-03-31 13:19)
（中央社記者張謙香港31日電）據中共軍方媒體報導，共軍1名工匠可以用高速旋轉的鑽頭在1個雞蛋殼的表面鑽上100多個1公釐（mm）小孔，而雞蛋內膜完好無損。
解放軍報今天報導，這名工匠是解放軍5713廠的鉗工師傅、非標研製部主管王召平。
據報導，王召平過去為了成為鑽孔行家，曾從菜市場上買來許多生雞蛋練習鑽孔。
由於蛋殼沒有韌性非常脆，剛開始把握不好力道，高速旋轉的鑽頭一接觸雞蛋，蛋殼就破。但他一點點摸索技巧，終於練成在雞蛋上打孔的絕活。
報導表示，王召平曾把這手絕活用在裝備修理上。1060331
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
赤間訪台引爭議 日首相安倍：台灣是日本的重要夥伴【北京新浪網】
朴槿惠若被批捕將住6.5平方米牢房 吃米飯配豆芽菜【北京新浪網】
台蔣介石紀念活動禁用「捍衛中華民國」字眼 稱是政治語言【北京新浪網】
SpaceX：獵鷹9火箭重復發射和著陸是航天工業革命【北京新浪網】
破局「有屏無芯」 江蘇崑山將產高性能內存控制晶元【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》