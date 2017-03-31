發改委官員空降 許昆林任上海副市長中央社 (2017-03-31 13:14)
（中央社記者陳家倫上海31日電）上海市政府網站公布，中國大陸國家發展和改革委員會副秘書長許昆林出任上海副市長。許昆林長期在發改委任職，並在發改委價格司爆發腐敗醜聞期間，臨危受命接任司長。
中國大陸國家主席習近平上台後厲行反腐，發改委價格司2014年淪為「重災區」。
海外華媒報導，價格司一度只剩1名巡視員、1名副巡視員及2名司局級官員沒出事。許昆林在這種情況下接任價格司司長，受信任程度可見一斑，並於2016年2月當上發改委副秘書長。
上海市政府網站顯示，許昆林，男，漢族，1965年5月出生於福建省泉州市永春縣。1984年畢業於杭州商學院（現浙江工商大學）計劃統計系，獲經濟學學士學位，1984年8月開始工作。
他1986至1996年在大陸國家物價局任職，1996至2002年在大陸國家計劃委員會任職，2002年8月至2009年12月，任職大陸國家計委價格司。2011年價格監督檢查司改名為價格監督檢查與反壟斷局，許昆林任局長。
2014年10月至2015年5月，任大陸國家發改委價格司司長；2015年5月至2016年2月，任大陸國家發改委固定資產投資司司長；2016年2月起，任大陸國家發改委副秘書長，兼固定資產投資司司長。1060331
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