一法國人在上海被刺重傷中廣新聞網 (2017-03-31 13:10)
一名法國人近日在上海遭人刺成重傷，最新消息說，當時在同夥協助下逃跑的嫌犯現在已被逮捕。
法國駐北京大使館在事件發生後，呼籲法國僑民提高警覺，同時，也要求中方務必要保障在中國的法國僑民的安全。
日前一名旅居法國巴黎的中國人在家中被法國警察開槍打死一事，掀起華人群情激憤，而上海刺傷法國人的案子是否與巴黎案有關，目前還不清楚。
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