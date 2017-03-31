一名法國人近日在上海遭人刺成重傷，最新消息說，當時在同夥協助下逃跑的嫌犯現在已被逮捕。



法國駐北京大使館在事件發生後，呼籲法國僑民提高警覺，同時，也要求中方務必要保障在中國的法國僑民的安全。



日前一名旅居法國巴黎的中國人在家中被法國警察開槍打死一事，掀起華人群情激憤，而上海刺傷法國人的案子是否與巴黎案有關，目前還不清楚。



