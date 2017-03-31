朴槿惠得知被捕后:默默進洗手間 卸妝拆盤發北京新浪網 (2017-03-31 12:45)
（原標題：朴槿惠得知被捕后：默默走進洗手間 卸掉全部妝容）
海外網3月31日電 據韓媒報導，31日凌晨韓國法院簽發對朴槿惠的逮捕令后，朴槿惠被移送到首爾拘留所，記者拍攝的照片顯示，此刻的朴槿惠面容憔悴，標誌性髮髻造型消失，兩側的頭髮披散下來，臉上的妝容也全部卸掉。
一位司法界人士稱，當地時間31日凌晨3點5分，正在首爾中央地方檢察院等待審判結果的朴槿惠收到法院簽發逮捕令的消息后一言不發，徑直走進洗手間，拔下盤頭用的發卡。隨後，又用洗面奶，將之前化好的妝容全部卸掉。
至於這樣做的原因，該人士解釋道，朴槿惠很清楚進入拘留所后，她頭上的金屬發卡因為有作為兇器的可能會被沒收，而外帶的洗面奶等化妝品又不允許帶入拘留所。所以她在出發前，就拔掉發卡又卸了妝。在外等候的汽車也直到4點30分才得以出發。
報導稱，朴槿惠無法帶發卡進拘留所，而且即使她的美容師來探視，由於玻璃隔板阻擋也無法幫做頭髮。所以朴槿惠的標誌性髮髻將很難保留。
不過，朴槿惠可以使用收管金（向拘留所臨時上交的資金，可用來購買拘留所內所需用品）來購買塑料的發卡、頭繩，以及水乳、防晒霜、營養霜等基本的化妝品。
來源：海外網
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