海外網3月31日電 據韓聯社報導， 韓國法院31日凌晨簽發對前總統朴槿惠的逮捕證，隨後朴槿惠被檢方逮捕，並被移送至首爾拘留所收押。有韓媒披露了朴槿惠被收押的流程：從踏入拘留所到走進單人牢房，朴槿惠有7件事要做，包括身份查驗、換女性專用的淺綠色囚衣及接受紀律教育等。

韓 媒製作的收押流程圖顯示，朴槿惠進入拘留所需要做的第一件事，是查驗憑證，核對身份。包括確認姓名、身份證號、居住地址等信息；隨後是採集指紋，領取囚犯 號碼；然後進行簡單的健康檢查及人身檢查，接著收管她隨身攜帶的物品，並在洗澡后換上印有囚犯號碼的女性專用綠色囚衣。根據相關規定，朴槿惠將不得攜帶發 卡入內，因此她的盤發將很難保留。

接著，朴槿惠要手舉印有姓名的牌子，拍攝mug shot（面部照片），隨後接受拘留所紀律教育。在領取盥洗用具，毛毯，餐具套裝等用品后，最後進入6.56㎡的單人囚房。

據悉，朴槿惠在拘留所內將度過20天時間，並繼續接受檢方調查。與此同時，檢方就「親信干政」案起訴朴槿惠的大幕或將就此拉開。

來源：海外網