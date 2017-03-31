▲網路夯團「這群人」又出新影啦！這次他們集結廣大粉絲的各種經驗，以幽默方式呈現台灣的早餐文化。（圖／翻攝自這群人臉書，2017.03.31）

團體「這群人」以幽默、搞笑風格，將生活中的大小事拍成主題影片，在網路上快速竄紅。昨（30）日這群人新片出爐，完美詮釋在台灣點早餐時會遇到的超狂大小事！

台灣早餐店的老闆以親切出名，都會用各種招呼語問候客人，「同學要吃什麼」、「妹妹今天要點什麼？」「小可愛今天吃什麼？」或是遇到熟客就會脫口而出，「今天一樣嗎？」還有早餐店的奶茶喝了都會「很順暢」。諸多狀況讓網友看了心有同感，「真的！老闆記憶力超好，都記得我昨天吃什麼」、「早餐店奶茶跟瀉藥一樣。」「我家這裡是叫少爺XD。」

而台灣早餐店的超人性「客製化」也是會讓老闆忙翻，有些客人總會提出「吐司切邊」、「蛋不熟」、「奶茶冰塊只要放3顆」等等要求；或是一早起床，還沒回神，不小心講錯餐名，「中溫蛋切邊加小黃瓜」、「法國饅頭大杯的」；還有人是在櫃台前想很久，還是無法決定要吃什麼。而這集「早餐店的經典語錄」分成上下集，粉絲都相當期待下集播出，不知道還會出現什麼超狂狀況！