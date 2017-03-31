鬼鬼爆被圈內人傷透 不紅前男友疑是「他」NOWnews今日新聞 (2017-03-31 09:16)
藝人鬼鬼（吳映潔）日前上吳宗憲的節目大聊感情事，自爆曾經談過一段地下情，該男友卻稱「個性不合」與鬼鬼分手，讓鬼鬼相當受傷。吳宗憲也笑說，反正對方在藝能界的發展也不太好，意外透露出鬼鬼與圈內人談戀愛的事情，不少網友揣測對象應該是胡宇威。
鬼鬼以可愛、搞怪的形象走紅，日前吳宗憲在節目上詢問鬼鬼的「祕密戀情」時，鬼鬼坦承曾經談過一段地下情，但男方後來以「個性不合」分手，而事後鬼鬼才發現原來只是一個藉口。鬼鬼在這段相當受傷的戀情中，也了解到什麼是真正的「愛情」，隨後吳宗憲虧該男星發展狀況也不太好，意外被爆出鬼鬼與圈內人交往的事實。鬼鬼則秉持「最佳前女友」風範，替前男友護航，表示他發展得也不錯。
鬼鬼這段地下戀情引起網友猜測該男星身分，曾傳出緋聞的炎亞綸、胡宇威、周湯豪都成為臆測對象。且胡宇威日前曾坦承與鬼鬼交往過，讓不少網友大膽猜測，當時胡宇威可能是因為劈腿陳庭妮，才與鬼鬼「個性不合」分手。鬼鬼被圈內人傷透一事，意外在網路掀起口水戰，但無論該男星身分是誰，分手依舊不出惡言的鬼鬼，則被讚是「最佳前女友」典範！
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