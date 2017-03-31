▲楊冪長相甜美，露出超高髮際線也不怕。（圖／翻攝自楊冪微博，2017.03.31）

大陸女星楊冪人氣始終居高不下，無論家庭生活或是演藝表現都備受外界關注，日前楊冪在微博PO出敷面膜的照片，而銀色的面膜讓楊冪調侃自己是「鋼鐵俠」（鋼鐵人），不少網友被楊冪率真的個性逗樂，表示鋼鐵俠楊冪也超美！

女星愛美是天性，日前楊冪曬出敷面膜的照片，綁起頭髮的她露出超高髮際線，網友笑稱，「這天高髮際線都敢發，這種自信不是一般的，是我們寵出来的。」事實上，楊冪的髮際線一直是外界津津樂道的話題，楊冪在《三生三世十里桃花》女扮男裝的模樣，曾被網友酸「髮際線太高」，高EQ的楊冪則搞笑回應，「我是一個禁不起批評的人，再批評我就要去植髮」，笑壞一群粉絲！

▲楊冪曬出敷面膜照，意外露出超高髮際線引起網友討論。（圖／翻攝自楊冪微博，2017.03.31）