漢和：大陸向中東出口紅旗9防空飛彈中央社 (2017-03-31 12:00)
（中央社記者張謙香港31日電）中東一個阿拉伯國家已與中國精密機械進出口公司簽署進口HQ-9/FD-2000遠程地對空飛彈的合約。這款防空飛彈成功出口富裕國家，意味中國大陸軍事裝備開始進入更高級的國際市場。
最新一期加拿大「漢和防務評論」月刊在報導中披露這項消息。
HQ-9的中文名稱為「紅旗9」，外銷型號為FD-2000，是中國大陸自行研製的防空飛彈，近幾年在國際防空市場上頗受關注。
據報導，漢和創辦人平可夫在採訪該採購國空軍高級官員時，對方表示競爭是在公平情況下展開的，俄羅斯和西方國家都有投標。
但HQ-9最終以性能價格比最高的優勢被選中。
報導透露，這已是FD-2000的第3個海外客戶，HQ-9先前已出口到烏茲別克、土庫曼。
報導表示，HQ-9在烏茲別克和土庫曼部署，將使這兩國整個防空、空軍作戰體系發生重大變化，聯合防空作戰能力大大提升。
而這些國家一旦配備HQ-9，今後獲取大陸雷達、預警機、甚至戰鬥機的可能性將會大大增加。
報導指出，中共空軍是HQ-9的最大用戶，這種飛彈部署在北京、廣州和台灣海峽。
據指出，HQ-9最大射程125公里，使用先進的相位陣列雷達系統，一個發射營擁有8部發射車，每部發射車為四聯裝飛彈。
平可夫說：「HQ-9成功出口第三個富裕國家，意味著中國的軍事裝備開始進入更為高級的國際市場。」1060331
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