川習會 陸外交部：有很多議題需要討論中央社 (2017-03-31 11:40)
（中央社記者邱國強北京31日電）中國大陸外交部副部長鄭澤光今天針對「川習會」說，雙方「有很多議題需要討論」。他並就北韓擁核問題成為焦點表示，雙方都很關注，因此須積極找到兼顧各方關切的辦法解決。
中國大陸國家主席習近平將於4月6至7日訪問美國，與美國總統川普會面，這場「川習會」因此成為焦點。中國大陸外交部上午舉行媒體吹風會，鄭澤光在回答媒體提問時，作上述表示。
鄭澤光首先對「川習會」主動表示，這是兩位國家元首的首次會晤，雙方「有很多議題需要討論」，將就「共同關心的重大國際與地區問題」深入交換意見，增進相互了解，拓展兩國合作，促進雙方交流，「為今後一個時期的中美關係發展指明方向」。
針對被認為是「川習會」最受矚目的北韓擁核問題，鄭澤光說，雙方都很關注這一問題。中國大陸堅持實現朝鮮半島無核化，維護半島和平穩定，並透過對話協商解決問題。
他表示，當前朝鮮半島形勢十分複雜敏感，各方都要「著眼大局」，從自身利益和地區和平穩定出發，避免採取任何加劇局勢緊張的言論行動，積極找到「兼顧各方關切」的辦法，推動朝鮮半島核問題妥善處理和解決。
至於「川習會」另一個焦點─貿易問題，鄭澤光說，中國大陸不會刻意追求貿易順差，無意採取貨幣競爭性貶值刺激出口。
他指出，中美都將推動並增進兩國之間的貿易平衡。而美國應放寬民用技術產品對中國大陸出口的限制，並為陸企到美國投資提供更好環境，將更有助於解決中美貿易不平衡的問題。1060331
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