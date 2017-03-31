馬來西亞赴朝接人飛行員:飛離朝鮮才鬆了口氣北京新浪網 (2017-03-31 11:31)
[環球網綜合報導]據新加坡《聯合早報》31日報導，負責將九名滯留朝鮮的馬來西亞人帶回國的馬來西亞飛行員哈斯里詹是曾到利比亞等交戰區執行過救援任務的軍官，然而，他30日載著九名馬來西亞人回國后透露，他在飛離朝鮮領空后才鬆一口氣。
在與平壤長時間的談判后，馬來西亞總理納吉布宣布已經將金正男的遺體歸還給朝鮮，作為交換，此前困於平壤的9名馬來西亞人已經被准許離境。此前兩國就金正男遺體發生了外交摩擦。
新加坡《聯合早報》援引《星報》報導稱，擁有26年飛行經驗的陸軍中校哈斯里詹和其機組人員此前假裝成民航客機人員，以策安全。
哈斯里詹說：「我們在周一接到指示要我們做好準備，並在周四（30日）上午10時30分從梳邦（Subang）空軍基地起飛……我們在抵達朝鮮領空時，也不知道會發生什麼事。」
他說，整個行程並沒有任何不尋常之處。「唯一的問題是我們等候的時間很長。我們在馬來西亞時間（周四）傍晚4時30分抵達平壤，但一直到大約7時45分才獲准起飛。」
報導說，他駕駛的飛機在中國福州長樂機場停留添加燃油，過後才返回馬來西亞。他說：「我們能夠把國人帶回家，我感到很感恩。」
報導還說，這九名馬來西亞人，包括三名大使館人員和其家人在朝鮮禁止其離境后，滯留在朝鮮平壤長達24天。
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