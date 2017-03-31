以色列20多年來首次批准約旦河西岸建新定居點北京新浪網 (2017-03-31 11:36)
新華社耶路撒冷3月30日電（記者范小林）以色列安全內閣30日晚批准在約旦河西岸修建一個新的猶太人定居點，用於接受從非法定居點阿莫納撤離的定居者。
這是以色列政府20多年來首次批准在約旦河西岸修建新的猶太人定居點。以色列總理辦公室發表的一份聲明說，安全內閣成員當晚對這一決定進行投票，獲得一致通過。
阿莫納建於1996年，曾是約旦河西岸最大的非法猶太人定居點，有300多名居民。今年2月初這一非法定居點被以政府拆除。新的定居點將建在約旦河西岸城市拉姆安拉以北的猶太人定居點希洛附近。
以總理辦公室聲明還說，內塔尼亞胡30日晚還批准在已有的猶太人定居點內新建200套房屋，並在安全內閣會議上宣布將約旦河西岸約1332畝巴勒斯坦土地划為以色列的國有土地。
以色列媒體援引一名美國政府官員的話報導說，此次以政府批准的新定居點不包括在以美目前正就定居點舉行的談判範圍內，內塔尼亞胡曾專門徵得美國總統特朗普對此事的認可。
今年2月，特朗普曾對訪問美國的內塔尼亞胡說，希望以色列能夠在定居點問題上表現出「一點克制」。
猶太人定居點問題是阻礙巴以和談的主要障礙。以色列在1967年第三次中東戰爭中佔領了「綠線」之外的東耶路撒冷和約旦河西岸，此後開始在這些地區興建猶太人定居點，國際社會普遍認為此舉違反了國際法。
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