原標題：舊金山華裔街頭莫名遭槍擊身亡 警方正追捕槍手

中國僑網3月31日電 據美國《世界日報》報導，美國舊金山海景地區Plymouth和Broady路口在29日光天化日下發生槍擊案，槍手至少連轟十多槍，造成一死兩傷。30日上午受害的家屬證實，死亡的65歲婦人為華裔。

這名華裔婦人名為Lian Xiu Wu，據家屬表示，死者是當地居民，婦人在上午外出時無端遭到槍擊，送院后傷重不治，命斷街頭。其他兩名傷者為男性，目前並沒有生命危險，三名受害人都是無辜的路人，警方仍在追捕槍手。

警方表示，槍擊現場一帶去年10月以來，六個月中至少發生六起槍擊案，造成12人傷亡，4人死亡，8人受槍傷，受害人都是非洲裔和西語裔。

來源：中國僑網