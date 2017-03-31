中新網3月31日電 據外媒報導，當地時間30日，美國參議院情報委員會就有關俄羅斯試圖影響美國大選的指控召開聽證會。美國的情報機構相信，俄羅斯曾試圖在去年11月的大選中通過詆毀希拉蕊，幫助特朗普獲勝。不過，俄羅斯總統普京直接否認這些指控。

在委員會的開場評論中，民主黨的沃納說，俄羅斯通過在社交媒體上的假信息，「試圖劫持美國的民主運作」。

沃納還說，為了散布對希拉蕊不利的消息，還在適當的時候，在「維基解密」等網站上散播令人尷尬的「竊取的信息」。他說，這些手法相當高明。

在委員會聽證會開始前作證的國土安全專家沃茨說，目前，俄羅斯的影響持續，「他們勝利了，因為他們把雙方都操弄了。」

「過去一周，我們也發現一些社交媒體帳號詆毀眾議院議長瑞安，希望以此在美國民主機構中煽動動亂，」他對委員會說。

美國前國家安全局局長亞歷山大也會在當天作證。特朗普的女婿庫什納將會在下周接受質詢。

此前，俄羅斯已經對美國的說法予以反駁。俄總統普京稱，美方向俄「潑髒水」是為了「轉移民眾視線，避開事件本質」。

「我對此一無所知，在國家層面上，俄羅斯也沒有參與此事。」普京表示。