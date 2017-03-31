聲援占中 陸維權人士蘇昌蘭被判3年中央社 (2017-03-31 10:32)
（中央社記者張謙香港31日電）據報導，中國大陸廣東省2名曾經聲援香港「占中」運動的維權人士中，其中1人今早被法院判處入獄3年。
香港商業電台今天發自廣東佛山的報導指出，聲援香港「占中」的維權人士蘇昌蘭和陳啟棠，先前被控煽動顛覆國家政權罪，上午在佛山市中級人民法院一審宣判。
報導引述蘇昌蘭的委任律師劉曉原說，宣判過程不到3分鐘，蘇昌蘭被裁定罪名成立，判有期徒刑3年，剝奪政治權利3年。
報導沒有提及法院對陳啟棠的裁決。
報導表示，劉曉原30日說，如果兩人被判罪名成立，他們會提出上訴。1060331
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