去極端化 新疆禁強迫他人穿戴蒙面罩袍中央社 (2017-03-31 10:23)
（中央社記者張謙香港31日電）據陸媒報導，中國大陸新疆明天實施的「新疆維吾爾自治區去極端化條例」，內容包括禁止自己或強迫他人穿戴蒙面罩袍、佩戴極端化標誌等。
新疆天山網今天在報導中指出，去極端化條例已獲新疆維吾爾自治區第12屆人民代表大會常務委員會第28次會議審議通過，將於4月1日起實施。
據報導，去極端化條例的第1條明訂，為了遏制和消除極端化，防範極端化侵害，實現社會穩定和長治久安，因此根據中國大陸憲法、反恐怖主義法、宗教事務條例等有關法律、法規，結合自治區實際，制定有關條例。
去極端化條例指出，所謂極端化，是指「受極端主義影響，渲染偏激的宗教思想觀念，排斥、干預正常生產、生活的言論和行為」。
極端主義則指以歪曲宗教教義或其他方法煽動仇恨、煽動歧視、鼓吹暴力等的主張和行為。
有關條例列舉多項屬於極端化的言論和行為，強調應該禁止。這些言行包括宣揚、散布極端化思想；干涉他人宗教信仰自由，強迫他人參加宗教活動等。
被禁的言行還有：
－泛化清真概念，將清真概念擴大到清真食品以外的其他領域，藉「不清真」之名排斥、干預他人世俗生活；
－自己或強迫他人穿戴蒙面罩袍、佩戴極端化標誌；
－以非正常蓄鬚、命名渲染宗教狂熱；
－不履行法律手續以宗教方式結婚或離婚；
－不允許子女接受中國大陸國民教育，妨礙國家教育制度實施。1060331
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