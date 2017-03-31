亞洲超新星網路掀熱潮，粉絲望穿秋水再等等大成報 (2017-03-31 09:43)
(台北訊)安徽衛視將於四月上檔的音樂真人實境比賽節目「亞洲超新星」未演先轟動，日前在微博引發熱烈討論與關注，此節目由兩岸三地八大唱片公司各推一組新人出來競賽，新人們各有支持者，屆時又將開放網路投票，看來新人們除了在舞台上的競技，還得拜託粉絲們努力投票，才能在「亞洲超新星」比賽中奪冠。
八大唱片公司的新人，分別是SONY的唱跳男團GTM，杰威爾的葉懷佩，納實的思衛，環球EMI的ANNA，與滾石的陳零九、卡司星球十二星宿、天浩盛世愛菲兒、恆大的李一哲。其中陳零九和葉懷佩都以創作取勝，思衛走的是創作與實力派的唱將路線，ANNA雖然才是高中生，但天生的舞蹈細胞技驚四座，GTM除以美聲聞名，跳起舞來也不輸ANNA。這五組人馬加上十二星宿、愛菲兒、李一哲同場競技，據悉在錄影現場就已各有粉絲揪團加油，甚至幫這些新人開了專屬的討論區，節目遲遲不上映，讓粉絲們十分焦急。
亞洲超新星的上映檔期已決定在四月，據悉延期主因是因為製作單位砸重金製作片頭動畫，效果媲美電影「變形金剛」，每位參賽者各以特殊造型登場，才會讓上檔日期一延再延，如今節目終於要上檔，粉絲們引頸期盼，第一季節目預計播出13集，季中還將請來台灣嘻哈教父和其力捧新人加入戰局，勢將掀起另一波討論熱潮。
圖說：亞洲超新星未演先轟動，粉絲擠爆官網；圖片提供：振維電子。
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