川普與習近平下個月在佛羅里達州會談中廣新聞網 (2017-03-31 10:10)
美國總統川普將在4月6號、7號在美國佛羅里達州的私人渡假村會見中國國家主席習近平，這是全球兩大經濟體的領導人首次舉行會談，預料，會談的議提包括：貿易、東北亞的緊張情勢及南海爭議。
川普日前表示，北韓是他入主白宮後面臨的最大挑戰之一，他呼籲中國箝制北韓。此外，中國持續在南海有爭議領土興建人造島礁也可能是川習的討論議題。當然，還有貿易。
白宮在聲明中指出，中美兩國領袖會面將討論全球及地區性與兩國有關的議題。中國外交部表示，習近平在訪問芬蘭後，前往美國佛羅里達洲。
而川普日前在推特上表示，他與中國領導人習近平的會談將會非常困難。
儘管在競選期間，川普強烈抨擊中國，指控中國強暴美國經濟，竊取美國人的工作機會；不過，自川普上台之後，他的政府採就沒有再以硬碰硬的方式面對北京。(照片取材自網路)
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