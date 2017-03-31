中新網3月31日電 據外媒報導，針對夏威夷州一名法官叫停總統特朗普（Donald Trump）修訂版移民及難民行政令的裁決，美國司法部30日正式提起上訴，一場在全美各州法院上演的司法紛爭又有最新進展。

本月早些時候，在特朗普的行政令按期生效前夕，夏威夷州和馬里蘭州聯邦法官於幾小時內先後做出不予執行的裁決。

3月6日簽署的修訂版行政令試圖禁止六個以穆斯林為主的國家的公民入境美國，包括伊朗、利比亞、索馬里、蘇丹、敘利亞和葉門，同時暫停美國的難民項目，並稱這些舉措有助於防範恐怖主義。

美國司法部已就馬里蘭州的裁決向位於弗吉尼亞州里士滿的聯邦上訴法院第四巡迴審判庭提起上訴，口頭辯論定於5月8日舉行。

針對夏威夷州裁決的上訴將提交給舊金山的第九巡迴法庭審理，該庭曾於2月份做出一項關鍵裁決，叫停了特朗普首個移民行政令。