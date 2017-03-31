中新網3月31日電 據韓聯社報導，韓國海洋水產部（簡稱海水部）31日表示，載有「世越」號船體的半潛船按計劃已於當地時間31日上午7時，從全羅南道東巨次島臨近海域出發，前往木浦新港。

半潛船將以時速18.5公里的速度行駛，出發海域距木浦新港有105公里，航行將耗時7小時，預計當天下午2時30分許抵達木浦新港。

韓國海水部方面表示，移送準備工作已於30日晚10時許結束。出於安全考慮，海水部最終決定白天起航。

據悉，半潛船抵達木浦新港后，「世越」號船體被搬上岸需要4天左右的時間。上岸后，海水部將開展對9名失蹤者遺體的搜尋工作，並進行船體調查，以查明事故原因。