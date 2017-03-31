[環球網綜合報導]據日本NHK電視台3月30日報導，關西電力公司30日透露，截至2016年年底的兩年內尚有總計約16.99億日元（約合人民幣1億元）加班費未支付給約1.29萬名員工。鑒於被指存在過勞自殺和額外加班補貼收入未支付問題，公司此前實施了調查。

據悉，關電通過確認全體約2.24萬名員工郵件發送信息等，核實實際出勤情況。兩年內未支付金額超過300萬日元的有5人，均為關電總部員工。

關電方面表示，未支付的加班費將在4月發薪日當天發放。

關電將對加班調查結果等進行匯總，並向對其提出糾正建議與指導的勞動基準監督署彙報。

有關高濱核電站1、2號機組延長運轉一事，關電應對原子能規制委員會審查的一名男性課長去年4月過勞自殺。此外，勞基署方面還指出存在關電總部員工額外加班補貼收入未支付的問題。

針對一系列問題，關電2017年1月成立以社長岩根茂樹為首的委員會，公佈了主要內容為原則上禁止月加班時間超過80小時的防止問題再度發生措施。

關電方面表示：「將真誠對待調查結果，創造使員工能夠健康活躍的職場環境。」（實習編譯：李暢然 審稿：王歡）