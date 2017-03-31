長沙混凝土工安意外 1獲救3失蹤中央社 (2017-03-31 08:24)
（中央社記者陳家倫上海31日電）中國大陸湖南省長沙市天心區湖南建坤混凝土公司的儲存罐昨天下午倒塌，4名維修人員被埋，1人獲救，至今仍有3人失聯。
中國大陸紅網報導，湖南建坤混凝土公司的儲存罐30日下午倒塌，4名維修人員被埋，1人被救出，仍有3人失聯。救援工作至今天凌晨仍在進行，事故原因正待調查。
一名工人說，倒塌的4個混凝土儲存罐高約30公尺，其中2個是水泥罐，1個是煤灰罐，另一個裝滿礦灰。原本有6人在現場工作，其中2人在事故發生前離開，留下4人繼續工作。
中國大陸國家企業信用信息公示系統顯示，湖南建坤混凝土公司成立於2005年，法定代表人姓蔣，主要業務為混凝土生產、銷售和機械設備租賃。1060331
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