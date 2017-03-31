[環球網軍事3月31日報導]韓國《朝鮮日報》30日統計說，自從2012年朝鮮領導人金正恩上台以後，朝鮮共發射了46枚中短程彈道導彈。初看上去，這些導彈發射的數量和方向各異，時間與地點似乎也沒有規律。那麼朝鮮發射這些導彈純粹只是對美韓示威嗎？韓國專家給出了另外一種解讀。

報導稱，韓國軍方有關人士和專家分析認為，朝鮮在導彈技術上的終極目標是開發能夠打擊美國本土的洲際彈道導彈，但短期目標很可能是在緊急情況時，具備阻斷美軍增援朝鮮半島的能力。

韓國專家稱，雖然朝鮮好像是在「隨便發射導彈，可實際上是按照精確的階段朝著自己的目標穩步前進」。

在朝鮮發射的46枚導彈中，有30枚屬於中程導彈，型號包括「舞水端」（最大射程3500公里）、「勞動」（1300公里）、「飛毛腿ER」（1000公里）、「北極星」（2500公里），這些導彈瞄準的方位是日本和關島地區美軍增援部隊所在地。韓國前聯參次長（預備役陸軍中將）申源湜說：「和美國本土相比，朝鮮首先會以打擊能更早抵達朝鮮半島的駐日美軍及駐關島美軍為目標，從而不斷試射中程導彈。」尤其讓美國擔心的是，朝鮮2月發射的新型「北極星2」固體燃料導彈（最大射程2500-3000公里）和3月6日同時發射的4枚「飛毛腿ER」導彈都是瞄準駐日美軍基地。

報導認為，朝鮮發射的另外16枚「飛毛腿C」（最大射程500公里）短程彈道導彈則是瞄準韓國，同樣也是以美軍增援部隊必經之地釜山港等韓國南部港口和機場作為目標。韓國國防安保論壇首席研究委員梁旭說：「『勞動』導彈的高彈道發射，可以視為能躲避反導攔截、對美軍增援部隊抵達的釜山進行打擊的動作。」韓國專家認為，「從截至目前的結果來看，朝鮮導彈已提升到能在戰時給美軍增援計劃造成相當大打擊的水平。」