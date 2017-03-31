中新網3月31日電 據外媒報導，美國太空探索技術公司（SpaceX）轉播畫面顯示，「獵鷹9」號運載火箭第一級在大西洋上的浮動平台上成功著陸。這是SpaceX首次成功發射由回收引擎推動的大型液態燃料火箭。

「獵鷹9」號運載火箭成功發射了SES–10通訊衛星。這是該火箭第一級的首次重復發射。火箭於日期:3月31日6點27分從卡納維拉爾角航天發射場第39A發射平台發射，9分鐘后第一級在大西洋上的「當然我還愛你」（Of Course I Still Love You）平台上著陸。

此前據報導稱，該第一級火箭於2016年春向國際空間站發射「龍」貨運飛船時曾使用過。

SpaceX公司正按照與美國航空航天局的合同執行向國際空間站的貨運飛行以及完成衛星商業發射，它通過完成「獵鷹9」號第一級在發射場和大西洋中平台上著陸，演練了運載火箭多次使用的技術。

馬斯克及其團隊的目的是證明這種經過飛行驗證的硬體的可行性。他們認為，這種硬體最終將幫助開啟一個前所未有的時代，可以多次低成本地將火箭發射入繞地球軌道及更遠的空間。

從根本上而言，他們和包括亞馬遜公司（Amazon.com Inc。， AMZN）董事長貝佐斯（Jeff Bezos）在內的其他空間企業家將可重複使用火箭視為探索太陽系的聖杯。

不過業內和政府專家稱，至少在幾年內、甚至更長時間內，這種雄心勃勃的巨額成本節約和其他營運收益還不會很明顯。