英國廣播公司（BBC）當地時間3月30日報導，在與平壤長時間的談判后，馬來西亞已經將金正男的遺體歸還給朝鮮。

馬來西亞總理納吉布說，驗屍官已經批准歸還金正男的遺體。不過在今天這一進展之前，馬來西亞和朝鮮兩國就金正男的遺體發生了外交摩擦。

作為交換，此前受困於平壤的9位馬來西亞公民已經被准許離境，他們已經回到馬來西亞。

納吉布還說，所有在馬來西亞的朝鮮人也可以離開馬來西亞。

BBC稱，這其中或許也包括那三名涉嫌與謀殺有關，並被馬來西亞警方通緝的朝鮮人。本月早些時候，馬來西亞方面對朝鮮把其公民作為人質感到不滿。但現在，馬方似乎作了讓步。

納吉布還說，為了確保被困朝鮮的馬來西亞公民的釋放，「（我們）克服了許多挑戰。」