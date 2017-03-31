原標題：韓媒：韓國國會通過呼籲中國停止「反薩」措施決議案

[環球網綜合報導]據韓聯社3月30日報導，韓國國會當天召開全體會議，通過呼籲中國政府停止反制「薩德」入韓措施的決議案。

據報導，當天，韓國國會外交統一委員會通過該決議后將決議提交至國會全體會議，出席會議的189名國會議員中188人投讚成票，1人棄權，決議案獲得國會通過。

報導稱，韓國國會在決議案中對中方針對韓國企業做出停業處分、中國國家旅遊局下達禁售韓國游產品的方針等表示了憂慮和遺憾，呼籲中方立即停止「反薩」措施，並採取措施保護旅華韓國公民的安全。韓國國會還呼籲中方與國際社會一道，為使朝鮮停止核導開發和實現無核化付出積極努力。同時，國會也要求韓國政府為與中方解決問題而付出努力。

同樣在今天，韓國《中央日報》報導稱，韓國駐華大使金章洙已向中國發送了請求讓樂天瑪特恢復營業的公函。韓媒援引所謂的北京外交消息靈通人士29日表示，「金章洙大使前一天下午向中國外交部、商務部和公安部發送了公函，公函內容為『樂天瑪特恢復營業不僅有助於韓中兩國關係，而且還有助於中國的經濟發展。請採取措施，讓中國國內的樂天瑪特可以恢復營業』」。

韓國外交部相關人士說明稱，「這是為轉達韓國政府的堅決立場」。身為「總統特命全權大使」的駐華大使發送直接寫有特定企業名的外交公函相當罕見。

對於韓媒熱炒的「反薩」措施，中國外交部發言人曾回應稱，我們對韓方罔顧中方利益關切，執意配合美方加緊推進「薩德」反導系統部署進程表示堅決反對和強烈不滿；有關方面對中國民眾反對美韓部署「薩德」系統的立場是十分清楚的。關於中國政府的態度，中方歡迎外國企業來華投資興業並始終尊重和保護外國企業在華的合法權益；同時我們也強調，有關企業在華經營必須合法合規。外國企業在華經營成功與否，要由中國市場和中國消費者決定。