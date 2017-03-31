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海外網3月31日電 據英國廣播公司（BBC）報導，蘇格蘭首席大臣妮古拉·斯特金簽署信函，正式要求進行第二次蘇格蘭獨立公投。

此前，蘇格蘭議會以69對59票的表決結果支持蘇格蘭在英國脫歐之前舉行獨立公投。

但英國政府仍表示，當前並非蘇格蘭舉行獨立公投的時機，當務之急是與歐盟進行脫歐談判。

英國政府表示，會阻礙蘇格蘭獨立公投直至脫歐程序完成。（編譯/吳瀟）

來源：海外網