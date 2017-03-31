[環球網綜合報導]據英國《每日郵報》3月29日報導，近日，一組視頻在網上引起了很大反響。該視頻顯示俄羅斯一夥喜好打架鬥毆的年輕人正在參加該國一個打架鬥毆組織的培訓，這給該國將舉辦的2018年的世界杯帶來了不少威脅。

視頻顯示，培訓在莫斯科一個森林的空地里舉行。這夥人分成了兩隊，他們個個都戴著拳擊手套和護齒。培訓開始后，只見一名男子人飛速奔向另一隊中的一名男子，騰空飛起一腳將對方踹倒，拉開了兩隊打架鬥毆的序幕。瞬間，所有人都撕打在一起，場面甚是混亂。在打鬥期間，還有老隊員在一旁指揮新隊員如何擊打目標。

這段視頻給俄羅斯政府部門敲響了警鐘，提醒他們應該在世界杯來臨之前做好安全防範措施。