馬來西亞將交還死亡朝鮮男子遺體北京新浪網 (2017-03-31 05:55)
？？馬來西亞總理納吉布30日說，先前遭朝鮮禁止離境的9名馬來西亞公民已經獲准離境；作為回應，馬來西亞將允許在馬朝鮮公民離境並交還一名在馬來西亞死亡朝鮮公民的遺體。
？？納吉布在一份聲明中說，9名馬來西亞公民已經於30日晚離開平壤，將於31日一早抵達馬來西亞。馬來西亞現在將允許朝鮮公民離開馬來西亞。另外，在完成對死亡朝鮮人的屍檢以及獲得家屬致信要求將遺體送還朝鮮之後，法醫已經同意交還遺體。
？？納吉布還在聲明中表示，警方將繼續調查這一樁發生在馬來西亞的罪行，他已經要求警方採取所有可行措施將犯罪者繩之以法。
？？2月13日，一名朝鮮籍男子在吉隆坡國際機場尋求醫療救助，隨後在送醫途中身亡。馬來西亞副總理扎希德3月15日表示，馬方通過DNA鑒定確認遇襲身亡男子為朝鮮最高領導人金正恩之兄金正男。
？？事發後，馬朝雙方圍繞屍檢、調查等問題互相指責，先後宣布驅逐對方大使。本月7日，朝鮮外務省通報馬來西亞駐朝鮮大使館，暫時禁止朝鮮境內馬來西亞公民離境。隨後，馬方也以禁止境內所有朝鮮公民離境作為回應。
？？據新華社
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