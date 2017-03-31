？？英國首相特雷莎·梅29日向歐盟遞交「脫歐」信函，通知其英方正式啟動「脫歐」程序。

？？特雷莎·梅在信件中寫道，如果英國不能和歐盟「好聚好散」，雙方的安全事務合作將大受影響，打擊犯罪和反恐行動都會被削弱。對這一措辭，不少歐盟高級官員表示難以接受，稱這是英國對歐盟的「公然威脅」。

？？特雷莎·梅寫道，即便離開歐盟，英國也希望與歐盟27國保持「特殊夥伴關係」，雙方徹底分手需要充分考慮經濟和安全合作，一旦談崩後果嚴重。

？？這一表態被歐盟高級官員指責為威脅。歐洲議會英國「脫歐」協調員、比利時前首相居伊·費爾霍夫施塔特說，作為一名紳士，他沒想過會用「勒索」一詞指責特雷莎·梅這樣的女士。「公民安全太過重要，不能拿來交易。」

？？歐洲議會社會民主黨黨團主席詹尼·彼特勒說，把民眾安全當作談判籌碼，令人憤慨。這就像在「敲詐」，絕不是一個「好的開始」。

？？歐盟委員會主席讓－克洛德·容克則明確表示，英國選擇離開，「總有一天會後悔」。

？？不過，英國內政大臣安伯·拉德替特雷莎·梅辯解說，英國「沒有威脅」，貿易談判和安全合作是各自獨立的，但安全合作是歐盟必須考慮的。

？？據新華社