？？加拿大媒體近期報導，該國魁北克省蒙特利爾機場多名工作人員遭到極端組織「伊斯蘭國」洗腦，在網上查找炸彈製作方法，對機場安全構成潛在威脅。這一消息傳出后，引發民眾擔憂。

？？對此，加拿大政府29日回應說，一旦證實存在安全威脅，相關部門將立即採取行動。機場方面則表示目前尚未接到相關報告。

？？《蒙特利爾日報》最先報導了蒙特利爾機場工作人員被極端組織洗腦的消息。根據這篇報導的說法，該機場至少有4名工作人員追隨極端組織「伊斯蘭國」，他們經常瀏覽相關網站，並通過網路社交賬號發佈宣揚極端思想的內容。此外，這些人還被指在網路上查找製作炸彈的方法。

？？根據該報導的說法，其中一名被洗腦的工作人員甚至可以進入機場跑道和機艙內部等限制區域。這名工作人員還曾就2015年巴黎恐襲案發表過不當言論。

？？這一報導同時稱，上述工作人員的行為被發現后，有人被調離機場，另有至少兩人則繼續留在機場工作，但不得進入限制區域。

？？反對黨保守黨議員托尼·克萊芒說，這一報導「令人擔憂」，他呼籲政府立即對此展開調查。他同時要求機場方面加大安全檢查力度，以應對恐怖主義威脅。

？？對此，蒙特利爾機場方面發表聲明說，尚未接到相關威脅的報告，並堅稱該機場非常安全，是當地「最安全的地點之一」。

？？聲明中寫道，可進入限制區域的工作人員必須隨時攜帶通行證，定期接受調查和監督，並在每次出入限制區域時接受隨機檢查。此外，他們進入限制區域前都要通過指紋確認身份。

？？加拿大交通部長馬克·加爾諾也表示，政府非常重視安全相關問題，一旦出現安全威脅，將迅速採取應對措施。

？？據新華社