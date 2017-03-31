？？3月30日上午，韓國前總統朴槿惠以犯罪嫌疑人身份出庭接受法院審問，預計法院在31日上午前就是否批准逮捕朴槿惠作出決定。

？？由此，朴槿惠成為韓國1997年逮捕令簽發前審問制以來，首名受審的前國家元首。

？？如果逮捕令獲批，朴槿惠將被直接押送至看守所。

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？？綜合 新華社、央視

？？出發前再盤髮髻

？？一旦被捕將無法再保留

？？朴槿惠當地時間30日10時（日期:9時）左右從位於首爾南部三成洞的私宅乘車出發，約10時20分抵達首爾中央地方法院。

？？出發前，朴槿惠的一些支持者在私宅外等候，揮舞國旗，高聲呼喊。一部分支持者情緒激動，試圖闖進限制區域，阻止載有朴槿惠的汽車前行。由於此案關係重大，朴槿惠出發全程由當地電視台直播。

？？朴槿惠當天身著深藍色套裝，盤著標誌性髮髻。在法院入口處，面對眾多媒體記者提問，她一言不發，面無表情，徑直走入法院。當天早些時候，朴槿惠的髮型師前往其私宅，為她再次盤起髮髻。

？？庭審結束后，朴槿惠將被送往首爾一處拘留所，在那裡等待法官是否批捕的最終決定。

？？了解拘留所相關規定的律師透露，朴槿惠一旦被捕，將無法保留標誌性的髮髻。根據相關規定，朴槿惠在拘留所中不得戴發卡，並且無法接受拘留所以外的髮型師服務。拘留所內配有髮型師，但僅提供剪髮服務。

？？如果法院簽發了針對她的逮捕令，檢方將有至多20天時間繼續調查，並且最終正式起訴朴槿惠。如果法院方面屆時拒絕批准逮捕令，檢方仍可以繼續起訴朴槿惠。

？？「罪狀」長達12萬頁

？？涉嫌濫用職權、受賄和泄露機密等

？？這次庭審主審法官名為姜富榮（音譯），現年43歲。朴槿惠坐在法庭中間，正對法官，兩旁則分別是律師和檢方。檢方此前在當面調查中，稱呼朴槿惠為「總統女士」，而姜富榮這次則稱她為「嫌疑人」。

？？檢方向法院提交一份長達約12萬頁的文件，細數與朴槿惠相關的指控。檢方表示，如果法院方面拒絕批准逮捕令，將有違公平原則。檢方認定，朴槿惠犯有濫用職權、受賄和泄露機密等13項罪名。其中如果受賄罪名成立，她將被判10年或以上監禁。

？？根據檢方說法，朴槿惠與親信崔順實合謀，向包括三星在內的多家企業施壓，迫使這些企業向崔順實掌控的兩家財團捐資774億韓元。她還介入制定「文化界黑名單」打壓異己，被列入名單的包括超過9000名藝術家、導演、作家等文化界人士。檢方懷疑，朴槿惠濫用職權，對文化體育觀光部內部反對「文化界黑名單」的官員，朴槿惠要求助手趕他們「下崗」。

？？此外朴槿惠還被指犯有脅迫罪，迫使一些私營企業與崔順實控制的公司簽約，還干涉這些企業的內部人事安排，逼迫反對簽約的公司高層辭職。

？？《朝鮮日報》援引親朴槿惠的律師的話報導，朴槿惠搬出青瓦台後「整夜睡不著覺」，飯也吃得很少。另一名律師透露，當朴槿惠得知檢方申請針對她的逮捕令時，她當場「愕然失語」。

？？歷經近9小時問詢

？？當地時間3月30日19點10分左右，針對韓國前總統朴槿惠的逮捕令合理性審查嫌疑人問詢部分結束，朴槿惠走出首爾中央地方法院等待法院作出是否逮捕的最終決定。

？？當天朴槿惠接受了近9個小時的問詢，創下韓國司法史上逮捕前嫌疑人問詢時間最長的紀錄。據悉，朴槿惠將在法院旁邊的首爾中央地方檢察廳等待逮捕令簽髮結果，法院預計將在31日凌晨最終決定是否簽發。

？？如果逮捕令獲批，朴槿惠將被直接押送至看守所。

？？因涉「親信干政」系列醜聞，韓國總統朴槿惠3月10日被彈劾下台。成為韓國歷史上首名被彈劾罷免的總統，同時失去司法豁免權。朴槿惠21日接受了檢方長達21小時的當面調查，是繼前總統盧泰愚、全鬥煥后，第三名被檢方提請批捕的韓國前總統。