德國當地時間2017年3月30日下午，德國拜仁慕尼黑足球俱樂部（簡稱「拜仁」）與中國深圳市政府達成共識，在德國慕尼黑安聯球場聯合召開全球新聞發佈會，正式宣布拜仁全球第一所全日制足球學校落戶中國深圳。

拜仁（深圳）足球學校由拜仁慕尼黑足球俱樂部正式授權運營，該項目秉承足球主題無邊界辦學理念，是深圳首家體教結合、以拜仁足球為特色、以中國本土名校為依託的國際化學校；是華南首個集足球青訓、特色辦學及體育文化生態休閑於一體的功能聯動帶；同時也是一座鮮活的具有國際水準的足球訓練體育公園。

打造最具特色的足球青訓全球名校

德國拜仁慕尼黑足球俱樂部國際市場戰略董事瓦克與深圳市投資控股有限公司總裁王勇健、中體未來投資有限公司董事長王健光共同簽約，正式宣布拜仁（深圳）足球學校成立。出席簽約儀式的嘉賓還有中華人民共和國駐慕尼黑總領事館毛靜秋總領事、深圳市國有資產監督管理委員會副主任胡國斌、深圳市政府辦公廳代表劉業全、深圳市教育局副巡視員賴群陽、深圳市文體旅遊局足球管理中心主任、市足協秘書長趙亮、深圳市龍崗區委常委、區政府常務副區長楊軍、深圳市深投教育有限公司董事長鄭舉武、中體未來投資有限公司總經理郭小偉。

拜仁慕尼黑足球俱樂部國際市場戰略董事瓦克先生表示：未來拜仁俱樂部的戰略十分清晰，我們將重點加強與中國的合作關係，向中國分享我們在足球領域豐富的知識和價值，而拜仁深圳足校的建立，正是對拜仁俱樂部國際戰略的最佳印證。

拜仁俱樂部足球大使、傳奇球星薩利哈米季奇表示：拜仁俱樂部非常榮幸能在今天宣布拜仁深圳足校能夠正式建立，中國足球擁有巨大的潛力，我們將向中國分享並貢獻我們在足球領域的知識和價值，從而幫助中國推動足球的改革與發展。

拜仁（深圳）足校座落深圳市龍崗中心區，未來將建成6塊11人制足球場，10塊5人制足球場、4塊5人制室內足球場、體能訓練館、技戰術研討室、營養康復中心、球迷俱樂部、拜仁博物館等，並將建成一塊具有高科技功能的訓練場。拜仁（深圳）足校將實現擴大深圳乃至全國足球人口、提高競技水平、培育足球人才和相關產業服務人才的辦學目標。在整合深圳龍崗大體育大健康產業帶的同時，為其注入德國足球文化，最終形成最具特色的足球青訓全球名校。

中德攜手共建國際青訓中心

2017年是中德建交45周年，中德全方位戰略合作夥伴關係保持高水平發展。2016年11月，國務院副總理劉延東在德國出席中德足球發展座談會時提出：「德國足球文化源遠流長，有著完善的青訓體系和先進經驗，希望中德雙方建立穩定、持久的足球戰略合作夥伴關係，加強兩國國家隊及職業俱樂部之間的交流。」隨後與德國總理默克爾簽署了中德足球方面的國家級合作協議。

正是在這種中德兩國國家級合作的戰略背景下，深圳市政府許勤書記在2016年9月中德經貿洽談過程中，與拜仁董事會主席兼CEO魯梅尼格先生進行了會晤，就深圳市引進拜仁青訓體系達成共識。深圳市政府把市國資委發起並由深圳市投資控股有限公司承辦的引進拜仁足球青訓體系並籌建拜仁（深圳）足校列為重點推進項目，給予大力支持。深圳市投資控股有限公司所屬全資企業深圳市深投教育有限公司與中體未來投資有限公司聯合組建中德體育投資（深圳）有限公司，負責拜仁（深圳）足校項目的開發建設和後續運營工作。

引入拜仁青訓體系有著深遠意義，這是深圳市落實國家戰略的重要舉措，有利於深化中德友好往來，落實「一帶一路」戰略。同時也是深圳展示國際化形象與品質，提升國際影響力的重要渠道。引入拜仁青訓體系籌建足校既是深投控響應政府發展足球產業號召，積極推進落實供給側改革的具體舉措，也是深圳市屬國資國企布局高端服務業和戰略新興產業的戰略選擇。

多方聚力推動中國足球未來

拜仁董事會主席兼CEO魯梅尼格先生此前也提到：拜仁全日制足校成立后，將在中國打造原汁原味的德式足球訓練體系，為中國足球培養出更多的後備人才，希望能夠進一步完善中、德兩國青少年足球交流合作機制。相信在不遠的將來，中國足球一定會取得長足的進步。

深圳市國資委副主任胡國斌先生在簽約儀式現場講話中感謝了拜仁選擇中國深圳，作為全球設立的第一所全日制足球學校的所在地。胡國斌表示：拜仁足校是在中國全方位促進中德友好交流與互動的國家戰略下，深圳市委市政府積極貫徹落實中德足球戰略合作的重要舉措，具有劃時代意義。同時，希望通過拜仁（深圳）足球學校的戰略合作推進深圳市與德國工商業界的全面合作，為後續中德雙方在職業教育、產業投資、文化和科技領域的全方位合作進行有益的探索。

作為拜仁（深圳）足校投資運營機構之一，中體未來總經理郭小偉表示：中體未來是一家具有國際視野的體育投資公司。此次將世界頂尖的德國足球青訓體系和拜仁足球文化引入深圳，中體未來將攜手深圳與拜仁全力投入中國青少年足球的基礎建設中來，打造一個全方位的集特色辦學、體育產業研發服務及大健康生態於一體的中國足球產業示範品牌。足校建成后我們將秉承無邊界辦學理念，體教結合、以拜仁足球為特色、以中國本土名校為依託的國際足球名校。

拜仁（深圳）足校是拜仁在全球開辦的第一所全日制足球學校，其無邊界辦學模式，通過普及中小學校園足球實現校企融合、體教結合，通過高中部雙軌制及職教結合方式等解決產學相融和多元化出口問題。同時，它將與深圳市最優質的品牌教育資源進行整合，引進原汁原味的世界頂級的拜仁慕尼黑青訓體系，力求打造中國足球青訓旗艦體系，引領中國足球加速發展。

（於靜）