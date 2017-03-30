日期:3月30日消息。據路透社今日報導，活躍在美國LPGA高爾夫女子巡迴賽上的四名中國球員預計將不會參加下個月在夏威夷舉行的、由韓國樂天集團讚助的賽事。

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路透社援引消息人士的話說，奧運會銅牌得主馮珊珊決定不參賽，因為她和另外三名中國球員——林希妤、馮思敏以及閻菁——已經接到通知，由於這場賽事與樂天的關係，為了她們自身最大的利益，最好不要參賽。

其中一個消息人士表示，至少一名球員接到指示，不要出席樂天的賽事。

然而，馮思敏本人以及馮珊珊在中國的經紀人都在採訪之中，否認球員受到了壓力。

「我們只是四人間談論了一下，因為現在這是一個敏感的問題，」目前在加州備戰年度第一場大滿貫——全日空錦標賽的馮思敏說。

馮思敏去年在兩場LPGA比賽之中進入前十名，她表示尚未決定是否要參加4月12日至15日由樂天讚助的這場LPGA比賽。

「我真的支持祖國，加上當前的政治形勢，兩個國家的關係不太好，」21歲選手補充道，「可是沒有人真的過來對我們說：『你們不應該參賽。』」

馮珊珊在LPGA巡迴賽上贏過六場冠軍，包括去年的兩連冠，以及2012年中國高爾夫的首場大滿貫冠軍。不過她並未對是否退賽一事發表評論。

馮珊珊在IMG的經紀人對路透社表示馮珊珊「有很大可能不會參加」夏威夷的這場200萬美元的比賽，儘管這場賽事2012年開始舉辦以來她年年都參加。

「是的，她去年參加了那場比賽，可是她每年都會調整日程。」 該經紀人說。

經紀人表示27歲的馮珊珊今年不會參加那麼多賽事，也會減少旅行的數量，這樣她可以保持健康，延長職業壽命。而參賽不參賽的決定與樂天本身無關，陳曉露同時補充說馮珊珊並沒有得到指示，一定要退出比賽。

另外兩名球員，閻菁和林希妤都拒絕就此接受採訪。

而中國國家體育總局官員在接受路透社採訪時表示，沒有聽說球員被告知要退出比賽，是否參賽的決定在於她們本人。

按照LPGA規定，球員必須在下個星期確認是否參與這場賽事。

「我們已經意識到了當前的局面，這是一個複雜的問題，將與我們的球員繼續討論，」LPGA向路透社發出的一份聲明說，「我們完全支持球員所做出的決定。」

樂天方面的一位要求匿名的代表表示，在報名完成之前，就對此事加以評論是不正確的。

自從朴世莉1998年贏得美國女子公開賽以來，大約25%的LPGA比賽都被韓國選手贏得。當前世界排名前十位之中，有七位都在韓國出生。

LPGA首席商業營運官瓊-波丹尼（Jon Podany）去年表示，韓國的電視合同是巡迴賽的重要收入來源，而韓國公司繼續掏出大筆錢讚助高爾夫比賽。

這個賽季，像樂天、起亞這樣的韓國公司讚助了五場LPGA比賽，每年都投入數以百萬計的美元。

所有四位中國球員都參加了起亞精英賽。該比賽上周日結束，馮珊珊獲得第九名。

多年以來，樂天一直是韓國體育運動的主要支持者，在各項運動中都投入了大筆資金，包括高爾夫和棒球。樂天也已經同意將讚助2018年2月在韓國平昌舉辦的冬季奧運會。

薩德系統同時影響到了由女子歐巡、女子韓巡以及女子中巡聯合認證的，在中國海口舉行的一場女子比賽。

根據韓國媒體報導，雖然樂天讚助的球員金楷林贏得了這一比賽，可是中國中央電視台多是從遠處，或者背面拍攝該韓國選手，近距離拍攝的時候只集中於她的鞋子，避免顯示她帽子上的「樂天」標誌。

接著也沒有播出頒獎儀式，因此韓國媒體給金楷林起了一個「無臉冠軍」的稱號。

（小風）