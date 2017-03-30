體貼機捷旅客 台鐵便當本舖5號店將開張中央社 (2017-03-30 23:10)
台鐵為服務搭乘桃園機場捷運旅客，設在台北車站的台鐵便當本舖5號店31日將開張，並推出2款新特色便當。（台鐵提供）中央社記者汪淑芬傳真 106年3月30日
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