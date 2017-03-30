體貼機捷旅客 台鐵便當本舖5號店31日開張中央社 (2017-03-30 22:42)
（中央社記者汪淑芬台北30日電）台鐵為服務搭乘桃園機場捷運旅客，設在台北車站的台鐵便當本舖5號店明天開張，並推出2款新特色便當。
台鐵便當本舖5號店位在台北車站地下1樓西北角，往桃園機場捷運的通道旁，外觀採用鐵道迷暱稱為「紅斑馬」EMU1200型自強號的造型，提供來到台北站的旅客拍照、打卡新據點。
為歡慶5號店開幕，台北鐵路餐廳特別推出「雞腿南瓜米粉炒麵」及「古早味焢肉飯」，每天都各限量50份，售價都是新台幣80元。
「雞腿南瓜米粉炒麵」供應時間為每天上午8時起，「古早味焢肉飯」供應時間為每天上午11時30分及下午4時30分。1060330
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