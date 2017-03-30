花滑世錦賽衛冕冠軍暫領跑 金博洋超羽生居第四北京新浪網 (2017-03-30 22:48)
金博洋第四
日期:3月30日，2017年世界花樣滑冰錦標賽結束了男單短節目爭奪，費爾南德茲、宇野昌磨、陳偉群排名前三，金博洋第四，羽生結弦第五，陳巍第六，前24名選手晉級自由滑的爭奪。
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