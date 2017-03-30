日期:3月30日消息，2017年世界羽聯超級系列賽印度公開賽繼續進行，中國隊遭遇不小的打擊。田厚威和黃宇翔雙雙止步男單第二輪，陳曉欣和張藝曼也無緣女單八強，中國男女單已全軍覆沒。三個雙打項目，中國隊共有四對組合進入八強。

中國男單遭遇重創已全軍覆沒。5號種子田厚威發揮欠佳，他在場上大部分時間都處於落後，打得相當被動，他抵抗了36分鐘以14比21、12比21連丟兩局敗給中華台北的王子維。本賽季王子維表現得相當不錯，本月早些時候的德國公開賽他還曾淘汰了諶龍。黃宇翔也遺憾止步第二輪，他經過55分鐘較量以1比2（11比21、21比11、15比21）輸給印尼的蘇吉亞托。其他第二輪比賽中，阿塞爾森、周天成、伍家朗等種子球員都贏球晉級。

中國女單也遭遇打擊，兩位小將都止步第二輪。陳曉欣經過37分鐘較量以0比2（15比21、13比21）敗給日本的三谷美菜津，張藝曼同樣是37分鐘激戰後0比2（14比21、19比21）負於泰國名將拉特查諾。前兩輪比賽，拉特查諾連續淘汰高昉潔、張藝曼兩位中國女單。

男雙八強里有一對中國組合。李俊慧/劉雨辰以2比0（21比12、23比21）戰勝丹麥的阿斯特魯普/拉斯姆森。這一輪中3號種子丹麥的鮑伊/摩根森0比2落敗被淘汰。跨國組合塞蒂亞萬/陳文宏以0比2（10比21、17比21）不敵頭號種子馬來西亞的吳蔚昇/陳蔚強。四分之一決賽里，李俊慧/劉雨辰將遭遇吳蔚昇/陳蔚強。

黃雅瓊/湯金華成功挺進女雙八強，她們在第二輪與英格蘭的史密斯/沃克激戰了1小時3分鐘，雙方打滿三局，最終中國組合以2比1（21比10、18比21、21比13）險勝過關。這一輪有兩對種子組合落馬，分別是5號種子泰國的吉蒂哈拉庫爾/普拉瓊加和6號種子保加利亞的加布里埃拉-斯托埃娃/斯特法妮-斯托埃娃。四分之一決賽里，黃雅瓊/湯金華將對陣日本的福島由紀/廣田彩花。

中國隊有兩對混雙進入八強。隊友王懿律/杜玥棄權，鄭思維/陳清晨不戰而勝直接進入八強。魯愷/黃雅瓊只用了36分鐘就以2比0（21比11、21比17）擊敗英格蘭的埃利斯/史密斯。阿德考克夫婦、陳炳順/吳柳螢等種子球員都順利進入八強，7號種子印度的喬普拉/斯基以0比2（18比21、19比21）敗給俄羅斯的德雷明/迪莫娃。四分之一決賽里，鄭思維/陳清晨對陣6號種子日本的數野健太/栗原文音，魯愷/黃雅瓊迎戰德雷明/迪莫娃。

（Chimera）