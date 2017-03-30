日期:3月30日晚上，2017斯諾克中國公開賽1/8決賽繼續進行，中國球員丁俊暉在與馬克-喬伊斯的比賽中在前半程一直落後的情況下後來居上連勝三局最終以5-3取勝闖進了賽事八強，將與凱倫-威爾遜在1/4決賽中爭奪半決賽席位。

丁俊暉在晚間時段出場比賽，對手是剛剛在上一輪淘汰了火箭奧沙利文的馬克-喬伊斯，現世界排名第51位，兩人此前有過兩次交手，分別是在2013年的ET7比賽和2013年印度公開賽上，丁俊暉保持著全勝的戰績，本次相遇是雙方近幾年來的首次對決。

比賽在晚上七點半開始，第一局喬伊斯開球，防守戰中喬伊斯回球將母球停在了黃球下面做成斯諾克，丁俊暉兩次解球失誤送出8分，第三次成功的安全的解到了底庫紅球，幾回合后喬伊斯再次做出斯諾克迫使丁俊暉再次解球失誤，不過第二次解球還是成功解到底庫紅球，丁俊暉在之後的防守中做出高質量回球，喬伊斯解球失誤漏機會，丁俊暉就此上手打出單桿52分，在進攻黑球時出現呲桿犯規送出7分，此後喬伊斯兩次上手將比分追成56平，剩下最後一顆紅球時丁俊暉冒險進攻結果紅球彈到了頂袋口，喬伊斯清彩至粉球贏下了首局。

第二局丁俊暉開球后留下右側遠台紅球進攻機會，喬伊斯果斷選擇進攻將紅球打進並走到黑球位，單桿拿下24分后冒險進攻底庫紅球不慎母球摔入中袋並留下紅球中袋機會，丁俊暉上手得到10分后中斷，喬伊斯再次上手得到11分，此後丁俊暉進攻紅球中袋偏出漏球，喬伊斯打進紅球後用黃球做斯諾克，丁俊暉三次解球失誤送上12分，一段時間的僵持后喬伊斯通過遠台進攻上手單桿37分完成超分，將比分改寫成2-0。

第三局丁俊暉通過遠台進攻上手，但得到7分后輕推黑球底袋出現簡單失誤，喬伊斯隨後上手也僅得8分，長時間的僵持中雙方各自兩次解球犯規送給對手8分，喬伊斯之後的一次防守失誤留下了半台的進攻機會，丁俊暉就此上手取得45-16領先，一段糾纏后丁俊暉通過長台進攻再得21分，此後喬伊斯也打進一顆紅球但很快就出現失誤送出機會，丁俊暉以79-26扳回一局，比分來到1-2。第四局喬伊斯發力長台進攻偏出母球停在了中台，丁俊暉打進紅球底袋上手打出單桿72分將比分扳成2-2平。

局間休息后第五局開始，丁俊暉一次回球留給了對手較舒服的手架位置，喬伊斯長台打進紅球底袋上手得到24分后中斷，丁俊暉嘗試遠台進攻失誤母球停在了中台，喬伊斯再次上手打出單桿48分完成超分，丁俊暉隨後遠台進攻失准漏球，喬伊斯清彩至粉球將比分改寫成3-2。第六局開局階段防守戰中丁俊暉不慎將黑球撞入底袋送出7分，之後丁俊暉一次不嚴謹的防守留給了對手進攻機會，喬伊斯上手得到24分後轉入防守，丁俊暉組合球進攻打入紅球可惜沒有綵球可打，無奈繼續防守，長時間的僵持后丁俊暉通過高質量防守迫使對手犯錯後上手打出單桿64分將比分扳成3-3平。

第七局丁俊暉進攻紅球不料目標球停在了袋口，喬伊斯打入紅球后推綠球中袋偏出，丁俊暉隨後上手打出單桿73分制勝將比分帶到4-3，本場比賽首次取得領先。第八局長時間的防守僵持后喬伊斯母球沉底防守不慎與目標球二次撞擊留下底袋進攻機會，丁俊暉上手打出單桿62分，在推紅球中袋時母球不慎蹭到黑球落入底袋，此後喬伊斯三次上手得到35分剩下最後一顆紅球，繼續爭奪中丁俊暉運氣爆棚暈進紅球后清彩至粉球，5-3贏下了整場比賽晉級八強。（曳影）