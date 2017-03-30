上港戰恆大海報:RISE UP！繼續向上的勢頭|圖北京新浪網 (2017-03-30 22:32)
上港戰恆大海報
日期:4月1日晚19點35分，結束了2017中超聯賽首個間歇期之後，中超聯賽第三輪烽火繼續，一場焦點大戰將在廣州天河體育中心開打，廣州恆大淘寶坐鎮主場迎戰上海上港。今天上海上港發佈了此戰官方海報，主題「RISE UP」，清晰表達了此戰上港南下，球隊渴望用一場勝利，繼續向上勢頭的迫切心情。
目前上港全隊士氣不錯，今天，完成了世預賽客場和伊朗隊的比賽之後，上港隊的四名國腳武磊、於海、蔡慧康和顏駿凌已經回到了上海。據悉，他們今天出現在上港隊的訓練場上，備戰本周六客場和廣州恆大的焦點戰。明天一早，球隊將飛赴客場廣州。
此戰，中超賽場三外援政策讓上港的首發陣容充滿懸念。不過以目前的情況來看，主帥博阿斯還是很有可能讓前場的巴西三叉戟出場。在烏茲別克國家隊中連續兩場出戰且都打滿90分鐘的艾哈邁多夫剛剛歸來勢必有些疲勞，胡爾克、埃爾克森和奧斯卡近期一直都在上海訓練，體能上應該更好一些，渴望保持上升勢頭的上港，此番客戰廣州，勢必全力以赴力拚恆大。
（曲小尤）
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